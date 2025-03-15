Aydın Valisi Canbolat vatandaşlarla iftar yaptı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından Kocagür Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın Valisi Yakup canbolat Ramazan ayı programları çerçevesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından Kocagür Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Vali Canbolat vatandaşlarla buluştu. Vali Canbolat'a iftar programında, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın Sanayi Odası ve ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Gökhan Maraş, Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı ve Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu eşlik etti.