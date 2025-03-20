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Haberler Aydın Dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu: Babam evlatlarını öldüren bir seri katil

Dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu: Babam evlatlarını öldüren bir seri katil

ÖZEL HABER KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu: Babam evlatlarını öldüren bir seri katil

'MEZARLARI AÇILSIN'

Aydın'da babaları Hüseyin Keskin tarafından öldürülen 2 kardeşinin kemiklerini, dedesinin yanına gömen 26 yaşındaki Vefa Keskin, adli tıpta incelenen Furkan bebek dışında şüpheli şekilde ölen diğer 2 kardeşinin de mezarının açılmasını istiyor.

Dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu: Babam evlatlarını öldüren bir seri katil

'AĞIR CEZA ALSIN'

3 kardeşini babasının öldürdüğünün ortaya çıktığını, diğer kardeşlerinin de aynı akıbete kurban gittiğini ispatlayacağını belirten Keskin, "Babam çocuklarını katleden bir seri katil. En ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu: Babam evlatlarını öldüren bir seri katil

Cani baba Hüseyin Keskin, tutuklu yargılanıyor.

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