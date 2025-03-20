Dehşet evinin canlı tanığı Yeni Asır’a konuştu: Babam evlatlarını öldüren bir seri katil

'MEZARLARI AÇILSIN'

Aydın'da babaları Hüseyin Keskin tarafından öldürülen 2 kardeşinin kemiklerini, dedesinin yanına gömen 26 yaşındaki Vefa Keskin, adli tıpta incelenen Furkan bebek dışında şüpheli şekilde ölen diğer 2 kardeşinin de mezarının açılmasını istiyor.

'AĞIR CEZA ALSIN'

3 kardeşini babasının öldürdüğünün ortaya çıktığını, diğer kardeşlerinin de aynı akıbete kurban gittiğini ispatlayacağını belirten Keskin, "Babam çocuklarını katleden bir seri katil. En ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Cani baba Hüseyin Keskin, tutuklu yargılanıyor.