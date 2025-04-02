Sit alanı üzerine santral yapılıyordu! Tarih katliamı durduruldu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca, Denizli'nin Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Kargılık Mevkii'nde bulunan 101 ada, 12 nolu parseldeki tarla vasıflı taşınmazın bir bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenirken, alanın Roma-Bizans dönemine ait bir çiftlik olduğu tespit edildi. Uzmanların incelemesinde, söz konusu taşınmazın üzerinde tarihi bir yerleşim bulunduğu belirlendi.

İNŞAATA İZİN VERİLMEYECEK

Bu gelişmenin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirme yapıldı. Karar çerçevesinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları belirlendi. Bölgede herhangi bir inşai veya fiziki müdahaleye izin verilmeyeceği vurgulandı. 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince her ölçekteki plan uygulaması durdurularak sit statüsüne uygun şekilde yeni bir koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiğinin altı çizildi.

5 METRE DERİN ÇUKUR

Öte yandan sit alanı olarak tescil edilen alandaki elektrik çevrim santrali kazısı durduruldu. TEİAŞ adına iş yapan taşeron firmanın, elektrik çevrim santral direklerinin ayak kazıklarını tescilli sit alanında kazdığı yönünde yapılan ihbar değerlendirildi. Yapılan incelemede, taşeron firmanın sit alanı içinde direk dikmek amacıyla yaklaşık bir dönümlük arazide kazı yapıp beton döktüğü tespit edildi. Alanda yaklaşık 5 metre derinliğinde 20 adet çukur kazıldığı da belirlendi. İncelemelerin ardından sit alanı olarak tescil edilen alanda yapılan elektrik çevrim santrali kazısının sonlandırıldığı ifade edildi.