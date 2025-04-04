Aydınlı genç tarlada ölü bulundu

AYDIN'IN Köşk ilçesinde 27 yaşındaki Uğur Akbaş tarlada silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Köşk ilçesin Baklaköy mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Uğur Akbaş (27) iddialara göre girdiği bunalım sonucu gece saat 03.00 sıralarında ruhsatsız tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirdi. Ağır yaralanan Uğur Akbaş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Uğur Akbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.