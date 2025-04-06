Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Aydın’ı etkileyecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için 'sıcaklık' uyarısı yaptı. İl genelinde 7 Nisan Pazartesi (yarın) gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inmesi beklenirken, Aydın, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, bölgemizde 11 Nisan 2025 Cuma gününe kadar etkili olması beklenmektedir.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı il merkezlerimizde 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (C) kadar düşeceği tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizde 7 Nisan 2025 Pazartesi gününü takip eden beş günlük periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının İzmir'de 5, Aydın'da 4, Manisa'da 3, Balıkesir'de -2 ve Çanakkale'de 2 (C) ye kadar düşmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.