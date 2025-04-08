Aydın Efeler’de filmleri aratmayan kovalamaca

AYDIN Efeler'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçarken kaza yaptı. Otomobilde bulunan 2 kişiden biri yakalandı, diğeri kaçtı. Kaza, Aydın'ın Efeler ilçesi Enver Paşa Bulvarı üzerinde yaşandı. 09 AJR 330 plakalı araç, trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta rejufe çıktı. Kazada araçta bulunan 2 kişiden biri yaralı olarak ele geçirilirken diğeri ise kaçmayı başardı. Sürücü O.A'nın ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.