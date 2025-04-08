  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın Efeler’de filmleri aratmayan kovalamaca

Aydın Efeler’de filmleri aratmayan kovalamaca

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın Efeler’de filmleri aratmayan kovalamaca
AYDIN Efeler'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçarken kaza yaptı. Otomobilde bulunan 2 kişiden biri yakalandı, diğeri kaçtı. Kaza, Aydın'ın Efeler ilçesi Enver Paşa Bulvarı üzerinde yaşandı. 09 AJR 330 plakalı araç, trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta rejufe çıktı. Kazada araçta bulunan 2 kişiden biri yaralı olarak ele geçirilirken diğeri ise kaçmayı başardı. Sürücü O.A'nın ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA