Aydın’da yeni hükümet konağı hizmete başladı

AYDIN Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Karpuzlu Hükümet Konağı tamamlanarak hizmet vermeye başladı. (YİKOB) tarafından Karpuzlu Hükümet Konağı yapım işi 24 Mayıs 2023 tarihinde ihaleye çıkıldı. Toplamda 3 bin 138 metrekarelik alanda 2 katlı yapıdan oluşan ve ilçedeki tüm kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan Hükümet Konağı, hizmete hazır hale getirildi. Vatandaşlara hizmet vermeye başlayan yeni hükümet konağı, kamu hizmetlerinin daha modern ve verimli şekilde sunulmasını sağlayacak.