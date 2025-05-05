Aydın’da 5 hükümlü yakalandı

AYDIN'DA polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kasten öldürme, hırsızlık, yağma ve cinsel taciz suçlarından aranan toplam 5 şahıs yakalanarak tutuklandı. Kasten öldürme suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.K. ve aynı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezası olan Y.A, yağma suçundan 39 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.S., hırsızlık ve nitelikli yağma suçlarından 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.S., ile cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.A. yakayı ele verdi. Toplam 79 yıl hapis cezası bulunan 5 hükümlü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.