Aydın’ın bitkileri Türkiye’ye şifa oluyor

ÇİĞDEM Kaya, Aydın'ın Efeler ilçesinde bitki üretimiyle girişimcilik hayatına adım attı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümünden mezun olan Kaya, doğadan topladığı bitkilerle hidrosol ve uçucu yağ üretmeye başladı. Başlangıçta evde üretim yapan Kaya, yerel kadınlarla işbirliği yaparak ürünlerini Türkiye genelinde satmaya başladı. Tarım Bakanlığı onaylı işletmesiyle üretim yapan Kaya, organik ve pestisit içermeyen ürünler üretiyor. Kaya'nın ürünlerine özellikle enginar suyu ve zeytin yaprağı büyük talep görüyor.