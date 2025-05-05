Refüje çarpan sürücü yaşamını yitirdi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, orta refüje çarptı. Metrelerce savrulan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kuşadası Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Nuri Kayık'ın (36) kullandığı 09 APZ 046 plakalı motosiklet, bir anda kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, Kayık da yola düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.