Kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi

AYDIN'IN Söke ilçesinde, yol kenarındaki çöpleri toplamak için çöp kamyonundan inen temizlik işçisi Mehmet Öz'e (58) yoldan geçen başka bir kamyon çarptı. Öz'ün hayatını kaybettiği kazanın ardından kamyonu olay yerinde terk edip kaçan şoförün yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Söke Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda görevli olan temizlik işçisi Mehmet Öz, yol kenarındaki çöpleri almak için araçtan indi. Öz'e bu sırada sürücü Bayram Ö. idaresindeki 09 EKG 946 plakalı kamyon çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde temizlik işçisi Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından kamyonu olay yerinde terk ederek yaya olarak kaçan kamyon şoförü Bayram Ö. daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.