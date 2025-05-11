Evlatlara adanan bir ömür

Aydın'da ikamet eden 57 yaşındaki Hatice Kömürcüoğlu, hayatını Alazami sendromlu çocukları İbrahim (32) ve İrem Nur'un (21) mutluluğuna adadı. 1991 yılında evlenen Kömürcüoğlu çifti, 2 yıl sonra dünyaya gelen İbrahim'in gelişim geriliği, yürüme ve konuşma problemleri yaşadığını fark etti ve İbrahim'e Alazami sendromu teşhisi konuldu. Aile, ikinci çocukları İrem Nur'a da aynı hastalık tanısının konulmasıyla büyük bir şok yaşadı. "İki çocuğum da özel. Onlar Allah'ın bize emaneti" diyen anne Hatice Kömürcüoğlu, çocuklarıyla her anını birlikte geçiriyor. Kömürcüoğlu, "Onları mutlu görmek benim için dünyalara bedel" şeklinde konuştu.

EMEKLİLİK HAKKI TALEBİ

Kömürcüoğlu, annelik duygusunun çok özel olduğunu vurgularken, "Çocuklarına eziyet eden anneleri toplumda görünce içim sızlıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, çocuklarına bakmak için çalışamadığını belirten Hatice Kömürcüoğlu, yetkililere seslenerek engelli çocuk annelerine emeklilik hakkı verilmesini talep etti. "Evdeki bu emeğimizin emeklilik hakkı ile taçlanmasını istiyoruz" dedi.