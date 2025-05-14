Aydın'daki yangın faciasında dehşete düşüren şüphe! O itfaiyeci kahraman mı canavar mı?

MASKESİ DÜŞTÜ Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yıllarca görev yapmış, "kahraman" itfaiyeci lakaplı Turgay Gezgin, şimdi eşi ile iki oğlunu alevlere kurban eden bir cani olmakla suçlanıyor.

SEVGİLİSİ DE SUÇLANIYOR

Şüpheli hareketlerinden dolayı polisin teknik takibine takılan Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan F.T. ile yasak aşk yaşaması, telefonda eşi ve çocuklarının ölümüyle ilgili bir takım detaylar vermesi, facianın cinayet olabileceği iddiasını güçlendirdi.