Aydın’da ormanlara giriş, Bodrum’da inşaat yasak

Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş 153 süreyle yasaklandı. Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte orman yangını riski yeniden gündeme gelirken, Aydın Valiliği tarafından bir dizi yasak kararı alındı. Bu çerçevede ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında 153 gün boyunca yasaklandı. Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Ekim'de sona erecek olan inşaat yasağı da dün başladı. Kurallara uymayanlara para cezası kesilip, mühürleme işlemi yapılacak. İlçede iş yapan firmalar ağır tonajlı araçlarını hafriyat kamyonlarını, beton mikseri ve kırıcılarını artık kullanamayacak.