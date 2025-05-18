Aydınlı müdüre Japonya İmparatorluk nişanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, depremle ilgili çalışmalarından dolayı Japonya İmparatorluk Nişanı ile onurlandırıldı. 11 Mart 2011'de Japonya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki büyük deprem sonrası Türkiye'den giden arama kurtarma ekipleri arasında Bursa'dan ekipler de yer aldı. O dönemde Bursa AFAD İl Müdürü olarak görev yapan Mumcu'nun liderliğindeki ekip, Japonya'dan ayrılan son arama kurtarma ekibi olmuştu.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle Mumcu'ya Altın Işıklar Yükselen Güneş Japonya İmparatorluk Nişanı verildi. Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko tarafından takdim edilen nişan, Mumcu'nun üstün hizmetlerini ve uluslararası alandaki fedakarlığını simgeliyor. Japon yetkililer, Yalçın Mumcu'nun gösterdiği özverili çalışmanın sadece afet yönetimi açısından değil, iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendiren önemli bir başarı olduğunu vurguladı.