Bakan Uraloğlu’ndan İncirliova’ya yol müjdesi

Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, iki günlük Ankara temaslarının ardından ilçeye iki önemli yol müjdesiyle döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Başkan Kaya arasında yapılan görüşmede, İncirliova sınırları içerisindeki Aydın-İzmir Karayolu ile ilçe merkezindeki Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin (Koçarlı Yolu) yenilenmesi talebi gündeme geldi.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Bakan Uraloğlu, Aydınİzmir Karayolu'nun Erbeyli ile Kızılcaköy arasındaki bölümünün ve Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin yenilenmesi çalışmalarına destek olacaklarının sözünü verdi. İncirliova'nın gelişmesi ve daha fazla hizmet alması için Ankara'daki temaslarımızı aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Kaya, "Bu ziyaretimizde iki önemli yol çalışması konusunda olumlu sonuç aldık. Sayın Bakanımızın desteğiyle ilçemiz trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu artıracak bu yatırımlar kısa sürede başlayacak. Diğer görüşmelerimizde de ilçemiz adına önemli kazanımlar sağladık. İnşallah yakında başka güzel haberleri de paylaşacağız" dedi.