Jandarma biyokaçakçılara göz açtırmıyor

TÜRKİYE'NİN önemli sulak alanlarından olan ve denizden göle dönüşen Bafa Gölü Tabiat Parkı, 8 bin yıllık insanlık tarihinde günümüze ulaşan kültürel mirasların yanı sıra çok sayıda kuş türü ile 200'den fazla balık türüne ev sahipliği yaparken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı çevre ve asayiş timlerince, kaçak balık avının ve biyokaçakçılığın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimde balıkların ve kuşların yaşam alanları kontrol edilirken, gölde tespit edilen kayıkçılar da denetlendi. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "İşlenebilecek suçları önlemek ve tespit etmek, göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş türlerinin kontrolünü yapmak için Kıyı Kontrol Devriyesi icra edilmiştir" ifadeleri yer aldı.