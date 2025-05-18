Litvanya’dan Aydın’a ticaret köprüsü

Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Aydın'da çeşitli ziyaretlerle ticaret ve işbirliği görüşmeleri yaptı. Aydın'a gelen Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis, ilk olanak Vali Yakup Canbolat 'ı makamında ziyaret etti. Vali Canbolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Aydın hakkında büyükelçi Degutis'i bilgilendirdi. Ardından Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Büyükelçisi Ricards Degutis'i misafir etti. Görüşmede Aydın ile Litvanya arasındaki dış ticaret potansiyelleri ve oda üyelerinin ihracat imkanları değerlendirildi. Litvanya ile Aydın arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yeni işbirliklerinin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Büyükelçi Degutis'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden AYSO yöneticileri, görüşmenin ardından gelecekteki işbirliği fırsatlarının detaylandırılacağı yeni toplantılar planlandığı belirttiler.