Kaza yapan alkollü sürücü suçu arkadaşına attı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde alkollü sürücü Ahmet A'nın kız arkadaşının ağır yaralandığı kazada arkadaşıyla 'şoför sendin' tartışması yapması pes dedirtti. Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ahmet A., makas atarken hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan genç kız ağır yaralandı. Ahmet'in arkadaşı kısa sürede olay yerine geldi. Ahmet, arkadaşına kazayı üstlenmesini söyledi. Fakat, kazayı gören arkadaşı bu teklifi reddetti. Ahmet, daha sonra "Araç benim ama arkadaşıma vermiştim kazayı bu yaptı" diyerek arkadaşını işaret etti. Arkadaşı ise "O kaza yapınca beni aradı ben evdeydim geldim" dedi. Polis ekipleri 2 genci de gözaltına aldı