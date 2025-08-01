70’lik zehir tacirinin evine operasyon

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda kenevir üretimi ve ticareti yapan 70 yaşındaki şüpheli yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi.

Sailer Mahallesi'nde ikamet eden A.K. (70) isimli şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Operasyonda 500 gram kenevir reçinesi, 21 kök Hint keneviri, 430 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.K. hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.