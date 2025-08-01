Közde patlıcan felaketi!

AYDIN Kuşadası'nda ilçesinde emekli bir öğretmenin mangal keyfi faciaya dönüşüyordu. Emekli öğretmen İbrahim Ş., evine yakın tepelik bir alanda közde patlıcan yapmak istedi. Kuru otların bulunduğu alana ateş çukuru açan İbrahim Ş.'nin yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin çevreyi sarmaya başlamasıyla büyük panik yaşayan talihsiz adam, dengesini kaybederek 25 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan İbrahim Ş.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Hastaneye kaldırılan emekli öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangın ise ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.