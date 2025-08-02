Bozdogan’daki ormanlık alanda zehir serası kurdu

Aydın Bozdoğan'da ormanlık alanda kurduğu uyuşturucu serasında kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri Bozdoğan'da bulunan ormanlık alanda U.S. isimli şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Yapılan teknik takip ve hazırlıkların ardından harekete geçen ekipler, Nazilli ilçesindeki ikamet, Akseki Mahallesi'ndeki ormanlık alan ve şüphelinin bir akrabasına ait adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 14 kök kenevir bitkisi, 28 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. U.S. isimli şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı