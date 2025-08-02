‘Evlat sevgim yüzünden yaptım üzgünüm’

Yeni doğan bir bebeği annesinden para karşılığı satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adliye çıkışında konuşan Doktor "Evladımı kaybettim daha sonra evlat edinmek için başvuruda bulunmuştum fakat şartlar uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Bende evlat sevgim ve hasretim için böyle bir yola başvurdum çok üzgünüm önemli olan bebeğin iyi olması" dedi.Doktor Şebnem Deniz Ersoy'un 2022 yılında resmi yollarla evlat edinmek için başvuru yaptığı ancak yaş durumu ve eşinden ayrı yaşaması nedeniyle talebinin kabul edilmediği öğrenildi. Bebeğin Amasya'da yaşayan Ö.K. isimli annesi ise, emniyette verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsine mahkum edildi. Doktorun evinde bakıcı olarak çalışan kadın ise olayda bir kastı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 13 günlük bebek, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

'OĞLUMU KAYBETTİM'

Adliye çıkışında konuşan Doktor Şebnem Deniz Ersoy 32 yıllık çocuk doktoruyum. Kuşadası halkı beni gayet iyi tanıyor. Çocuklara gösterdiğim özeni ve sevgiyi gayet iyi biliyorlar. Oğlumu kaybettikten sonra bir evlat edinmek istedim. Geçtiğimiz yıl evlatlık edinmek için bir teşebbüsümüz oldu ancak sonuçlanmadı. Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı, gerekli müdahaleye yaptım.