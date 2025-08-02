MİT yalanıyla 6.5 milyonluk dev vurgun

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları 6 milyon 544 bin lira dolandıran 4 şüpheli İzmir ve İstanbul'da yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak, vatandaşları dolandıran M.K., A.K., N.K. ve M.S. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarda, şüphelilerin İzmir ve İstanbul'da olduğu tespit edildi. Geçen salı günü eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerde, şüphelilerin, 3 milyon 44 bin lirayı banka hesabı üzerinden, 3 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını da İzmir'de vatandaşlardan teslim aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerin 11 Temmuz'da da Kuşadası ilçesinde benzer yöntemle bir vatandaşı 117 bin Euro dolandırdıkları ortaya çıktı.