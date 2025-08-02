Vicdansız sürücüyü kırık far ele verdi

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde motosikletiyle şarampole yuvarlanan Selim Ertaş hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan kırık far parçası üzerinden soruşturma yürüten jandarma, otomobili kullandığı belirlenen bir kişiyi yakaladı. Olay, İncirliova İlçesi Erbeyli Mahallesi İncirliova - Germencik Karayolu İncir araştırma enstitüsü karşısında meydana geldi. 09 ABP 956 plakalı motosiklet sürücüsü 44 yaşındaki Selim Ertaş, Germencik istikametine seyir halindeyken şarampole yuvarlanması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Jandarma ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde bulunan kırık far parçası ve araştırma sonucu kazaya karışan ikinci bir aracın olabileceği değerlendirilmesi üzerine geçiş istikametindeki kameraların incelendi. Yapılan inceleme sonucunda 30 Temmuz 2025 günü saat 01.20 sıralarında İncirliova istikametinden Germencik istikametine geçiş yapan ve sağ farı olmayan açık kasa bir kamyonet ve sürücüsü 23 yaşındaki B.Ü. isimli şüpheli tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Germencik İlçe merkezinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda araç sürücüsü B.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan zanlının kazadan sonra hasarlı aracı oto tamircisine bıraktığı tespit edilerek araç tamir edilmeden ele geçirildi. Araç üzerinde Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli inceleme yapılmasının ardından kazayı yaptığı belirlendi. B.Ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.