Eğlence dönüşü acı son

Aydın'ın Köşk ilçesinde eğlence mekanından çıkan 22 yaşındaki Barış Sarı, motosikletiyle kamyonetin altına girdi. Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza, dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu Ovaköy mevkiinde gerçekleşti.

Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan Barış Sarı, arkadaşı G.Ö. ile birlikte Ovaköy'deki bir eğlence mekanına gitti. Burada vakit geçiren Sarı, sabaha karşı eve dönüş için yola çıktı. Ancak motosikletiyle seyir halindeyken aşırı hız sonucu yoldaki kamyonetin altına giren Barış Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Sarı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.