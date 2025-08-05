Ağaca çarpan otomobilde karı koca ölümden döndü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada, karı koca adeta ölümle burun buruna geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan kadın, ekiplerin zamana karşı mücadelesiyle kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza, Bozdoğan-Yenipazar karayolunda meydana geldi. Yenipazar istikametine seyreden 09 AJT 683 plakalı otomobilin sürücüsü N.E, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü. Kaza sonrası sürücü N.E. kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Ancak yanında bulunan eşi N.E. otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, zamana karşı yarıştı. Yoğun çaba sonucunda araçtan çıkarılan N.E., ilk müdahalenin ardından eşiyle birlikte Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.