Efeler’de köpeğe çarpan motosikletli yaralandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef olurken, sürücü yola savrularak yaralandı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletin sürücüsü seyir halindeyken aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmaya çalıştı. Ancak kazadan kaçış mümkün olmadı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yere savruldu. Köpek olay yerinde can verirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı