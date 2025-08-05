  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Nazilli’de firari hükümlü JASAT’tan kaçamadı

Nazilli’de firari hükümlü JASAT’tan kaçamadı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Nazilli’de firari hükümlü JASAT’tan kaçamadı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanması için operasyonun düzenlendi. Bu çerçevede "İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokmak" suçundan 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç. (37) isimli şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA