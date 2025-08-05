Nazilli’de firari hükümlü JASAT’tan kaçamadı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanması için operasyonun düzenlendi. Bu çerçevede "İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokmak" suçundan 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç. (37) isimli şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi