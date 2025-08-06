Kimlik vermemek için polisi ısırdı!

AYDIN'IN Germencik ilçesinde trafik denetiminde kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine direnen sürücü, görevli memura saldırarak kolunu ısırdı. Tuhaf olay, Aydın-İzmir karayolu üzerindeki Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Rutin yol uygulaması yapan polis ekipleri, yol kenarında şüpheli şekilde duran bir aracı kontrol etmek istedi. Araç sürücüsü M.D.C.Ş.'den kimliğini isteyen ekipler, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Kimlik vermemekte ısrar eden ve polise direnen sürücü, sözlü tartışmanın ardından fiziksel saldırıya geçti. Olay kontrolden çıkarken öfkeli sürücü, görevli polis memurunun kolunu ısırdı. Şaşkına dönen polisler, hemen takviye ekip çağırdı. Olay yerine gelen destek ekipleriyle birlikte etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.D.C.Ş., burada alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisi ısıran saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.