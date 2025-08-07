Aydınlı Neron! Eşine kızdı ormanı yaktı

AYDIN Efeler'de Konuklu ile Kalfaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, içerisinde incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerini, eşinin yok pahasına satmasına sinirlenen Yaşar Eraslan adlı kadın, öfkesini doğadan çıkardı. Kocasına kızarak tarlayı ateşe verdi. Kuru otların hızla tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

Kocasına kızarak satılan araziyi ateşe veren Yaşar Eraslan ifadesinde, "Babamdan miras kalan bahçeyi kocam ucuza satınca gözüm döndü" dedi

YANGINA 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 5 arazöz, 5 itfaiye aracı, 9 jandarma aracı ve 37 kişilik ekip müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan öfkeli kadın, mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.