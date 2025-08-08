Evinin bahçesini zehir tarlasına çevirmiş

AYDIN'IN Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesi adeta uyuşturucu tarlasına çevrilmiş halde bulundu. Aramada 900 gram kubar esrar ve 77 kök kenevir ele geçirildi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda Bağarası Mahallesi'nde bulunan C.Y. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 900 gram kubar esrar, 77 kök kenevir bitkisi, ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs C.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.