Aydın’da ormanlar için kırmızı alarm! Hava koşulları yangın riskini en üst seviyeye çıkardı

Belediyeler, zabıta, jandarma ve emniyet ekiplerinin teyakkuzda olduğu ancak en büyük görevin vatandaşlara düştüğünü vurgulayan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji verilerine göre 9-11 Ağustos tarihlerinde ilimizde sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak, nem oranı yüzde 10'lara düşecek ve rüzgar hızı saatte 40 kilometre hıza ulaşacak. Bu şartlar orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Dikkat etmeliyiz. Ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmayın. Anız ve bahçe atığı yakmak yasaktır. Sigara izmaritlerini asla doğaya atmayın. Şüpheli duman veya yangın gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Belediyeler, zabıta, jandarma ve emniyet ekipleri teyakkuzda. Ancak en büyük görev hepimize düşüyor. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen hassasiyet gösterelim. Aydın'da ormanlarımız için dikkatli olalım. Küçük bir kıvılcım, binlerce ağacı yok edebilir. Ateş yakmayalım, doğamızı koruyalım. Ormanlar geleceğimizdir, sahip çıkalım" ifadeleri yer aldı.