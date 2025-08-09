Babayla kızı ölümden döndü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halinde olan baba ve kızına otomobil çarptı. Kazada yaralanan baba-kız hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza, Nazilli-Denizli Karayolu üzerinde gerçekleşti. Y.K. idaresindeki elektrikli bisiklette bulunan kızı A.K. ile birlikte seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen kırmızı renkli Kartal marka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba-kız yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Elektrikli bisiklet ise kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.