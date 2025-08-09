Küçük Çağla ilacına kavuştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, henüz 8 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi konulan ve valilik izinli kampanyayla tedavi için Dubai'ye gönderilen 8 yaşındaki Çağla Deniz Tunç sağlığına kavuştu. Yeni Asır'ın haberiyle duyurulan 1.8 milyon dolarlık yardım kampanyasıyla tedavi olan minik Çağla'nın ailesi, kas gücünün 10 kat arttığını belirtti.

1.8 MİLYON DOLAR

Annesi Sevtap Tunç ve babası Alparslan Tunç, kızlarını yaşatmak için çareyi valilik izniyle yardım kampanyası başlatmakta buldu. Çağla'nın çağrısı Yeni Asır aracılığıyla geniş kitlelere ulaştı. 17 Aralık 2023'te başlatılan kampanyada, 1 milyon 820 bin dolar tutarındaki tedavi masrafları için Aydın Valiliği'nden yasal izin alındı. Kuşadası halkı başta olmak üzere yurt genelinden binlerce kişinin desteğiyle 361. günde gereken miktar toplandı. 5 Ocak 2025'te ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Çağla, burada kapsamlı testlerden geçirildikten sonra gen tedavisi ilacını aldı. Ardından Kuşadası'na dönen Çağla'nın fizik tedavi süreci başladı. Tedavi öncesinde başını ve ayaklarını hareket ettiremeyen, tek başına oturamayan Çağla, şimdi korseyle ayakta durabiliyor.