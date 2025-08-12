Düğüne yangın molası

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde mahalledeki düğün sırasında bir evde çıkan yangına, davetliler eğlenceyi yarıda bırakarak müdahale etti. Ketenova Mahallesi'nde Ragıp ve Selinay Güler çiftinin düğün töreni devam ederken, mahalledeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören davetliler, eğlenceyi yarıda bırakarak yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının ardından düğün kaldığı yerden devam etti.