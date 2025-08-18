Minibüs terörü öldürdü

ÖZELLİKLE yaz aylarında trafikte karşılaştığımız tehlikeli dolmuş seyahatleri ölümlü bir kazaya neden oldu. Aydın Söke'de 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli ebe hemşire Ayşe Ceylan (45), Bağarası Mahallesi mevkiinde Süleyman Kırlı idaresindeki minibüsten inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybetti. Ceylan, seyir halindeki minibüsün açık kapısından yola düştü.

Kaza sonrası gözaltına alınan minibüs şoförü S.K. taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı

ŞOFÖR TUTUKLANDI

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ceylan'ın ölüm haberi ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğarken kazayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şoför S.K. cezaevine gönderildi.