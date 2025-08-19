Denize giren vatandaş boğularak can verdi

AYDIN Didim'de serinlemek için denize giren 55 yaşındaki T.S. boğularak yaşamını yitirdi. Olay Didim Çamlık Mahallesindeki bir sitenin plajında meydana geldi. Serinlemek için denize giren 55 yaşındaki T.S. adlı vatandaşın cansız bedeni kıyıya vurdu. Deniz girenler durumu fark ederken, hemen 112 ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken emniyet ve savcılık olayla ilgili çalışma başlattı. T.S'nin cansız bedeni incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.