MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı! MSB sonuç sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımları takip ediliyor. 3097 sürekli işçi alımına başvuruda bulunanlar kura sonuçlarının merak ediyor. 14 Ağustos tarihinde çekilen kura sonuçları MSB tarafından açıklandı. İşte detaylar...
MSB 3097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
MSB'den yapılan açıklamada 2025 yılı sürekli işçi alımı sonuçlarının açıklandığı paylaşıldı.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve doğrulama koduyla birlikte sonuçlara erişim sağlayabiliyor.
Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek