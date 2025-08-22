Karşıya geçmek isteyen iki kadına motosiklet ve araç çarptı

AYDIN'DA 2 araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada, 74 yaşındaki Sultan Derik hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Denizli'den Aydın yönüne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Burak Sular (26), yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Derik'e (74) çarptı. Motosikletin arkasından gelen otomobilin sürücüsü Barış Çankaya (38) ise diğer yaya Ümmühan Yeniçeri'ye (60) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kadın yola savruldu. Kazada, Burak Sular, Ümmühan Yeniçeri ve Sultan Derik yaralandı. Ümmühan Yeniçeri'nin hayati tehlikesi devam ederken Sultan Derik hayatını kaybetti.