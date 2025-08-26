Aydın’da aracın sıkıştırdığı motor savruldu

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 A.. 740 plakalı motosiklet sürücüsü, iddiaya göre Gençlik Caddesi'nden Kızılay Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen bir otomobilin kendisini sıkıştırması sonucu panikleyip fren yaptı.

Kaldırım ile yol arasında kalan motosikletin kayması sonucu motosiklet sürücüsü genç kadın, asfalt zemine savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.