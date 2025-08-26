Domuz sandığı komşusunu tüfekle vurdu

AYDIN'IN Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı yaralama olayı meydana geldi. Sabri Eyyüpoğlu, evinin bahçesinden sesler geldiğini duydu. Domuz geldiğini zanneden Eyyüpoğlu, evinden av tüfeğini alarak balkona çıktı. Ağaçların hareket ettiğini görünce Eyyüpoğlu karanlıkta hedefi tam olarak göremeden ateş açtı. Silah sesinden saniyeler sonra yardım çığlıkları yükseldi. Eyyüpoğlu'nun komşusu Celal Demirel'in iki ayağından yaralandığı anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri hayati tehlikesi bulunmayan Demirel, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Eyyüpoğlu, tüfeğiyle birlikte karakola götürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.