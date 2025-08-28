Aylardır maaş alamayan otel işçileri eylem yaptı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde bulunan bir otelin çalışanları, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak eylem başlattı. Kuşadası'nda 60 bin metrekare arazi üzerine kurulu olan lüks otelde yaklaşık 130 çalışan görev yapıyor. Maaş krizi nedeniyle otelde başlayan eylemde zaman zaman tansiyon yükselirken, çalışanlar yönetimin açıklamalarını yetersiz bulduklarını dile getirdi. Otel yönetimi, yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle ücretlerin ödenemediğini savundu. Ancak çalışanlar, otelin dolu olmasına ve gelir elde etmesine rağmen maaşların ödenmemesini kabul edilemez bulduklarını belirtti.