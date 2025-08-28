Didim’de yaralı bir dağ kedisi bulundu

AYDIN'IN Didim ilçesi kırsalında, vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan bir dağ (saz) kedisi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Nesli tükenmekte olan dağ kedisini yaralı halde bulan vatandaşlar, durumu Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye giden Jandarma Çevre Timi, yaralı kediyi güvenlik ve sağlık önlemleri alarak muhafaza altına aldı. İlk kontrolleri yapılan dağ kedisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, nadir görülen yaban kedisinin sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.