Aydın’daki kazada traktörün altında kalan adam can verdi

AYDIN'IN Bozdoğan ilçe- Arif Duran sinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hasan Akçay (65) yaşamını yitirdi. Kemer Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akçay, arazisinden dönerken kullandığı traktörün direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.