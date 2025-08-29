İncir hırsızı suçüstü yakalandı

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde bir bahçeden incir çalan şüpheli, jandarmanın hızlı takibiyle aynı gün yakalandı. Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde E.A. isimli şahsa ait bahçeden bir miktar incir çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yapılan araştırma sonucu şüphelinin T.T. olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüpheli T.T. çaldığı incir ile birlikte aynı gün yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.