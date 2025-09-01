CHP’li Gürbilek hakkında imar rantı iddiaları

AYDIN'IN turizm cenneti Kuşadası, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in iş hayatındaki hızlı değişim ve "imar rantı" iddialarıyla çalkalanıyor. Daha düne kadar büfecilik yapan Gürbilek, CHP İlçe Başkanlığı koltuğuna oturduktan kısa süre sonra müteahhitlik sektörüne adım attı. İlçenin en gözde bölgelerinde konut projelerine girişen Gürbilek'in bu yükselişi, "siyasi rant" tartışmalarını alevlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik "imar rantı" suçlamaları yönelten Gürbilek, Çerçioğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu. Ancak kamuoyunda asıl dikkat çeken, imar rantı üzerinden eleştiri yapan ismin kendisinin sessizce zenginleşmesi oldu.CHP'li Özer Kayalı'nın Belediye Başkanlığı döneminde belediye meclis üyeliği yapan, 2019 yılında da CHP Kuşadası İlçe başkanlığına atanan Gürbilek, siyasette basamakları hızla tırmandı. Gürbilek, aynı dönemde müteahhitliğe girerek ilçenin cazip bölgelerinde inşaat işleri üstlendi.