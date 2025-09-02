Alkollü sürücü dehşeti: 2’si ağır 8 yaralı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza, Bozyurt Mahallesi 662. Sokak üzerinde meydana geldi. Bozyurt istikametine giden 19 yaşındaki Yiğit Ö. yönetimindeki otomobil, sollama yaparken karşı yönden gelen K.A. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Hastanede yapılan kontrollerde, otomobilde bulunan K.A. ve H.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu, M.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü Yiğit Ö.'nün 180 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aynı araçtaki yolculardan E.M.S., M.B. ve A.A.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, A.I.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi