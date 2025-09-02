Aydın Kuşadası'nda acı olay! Babası hediye almıştı! Otomobil alev topuna döndü

Kuşadası ilçesinde, bir babanın kızına hediye olarak aldığı otomobil park halindeyken alev aldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, gece saatlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. D.T.'nin kızı E.T.'ye hediye ettiği otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.