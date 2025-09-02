Hediye otomobil alev topuna döndü

AYDIN Kuşadası'nda park halindeki otomobilde çıkan yangın, LPG tankının patlamasıyla büyüdü. Alevler zeytin bahçesine sıçrarken, araç tamamen küle döndü. Kuşadası ilçesinde, bir babanın kızına hediye olarak aldığı otomobil park halindeyken alev aldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, gece saatlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. D.T.'nin kızı E.T.'ye hediye ettiği otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, otomobil demir yığınına döndü.